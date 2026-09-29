«Автодор» отремонтирует около 430 км трасс в 2026 году

Госкомпания «Автодор» ремонтирует участки трасс общей протяженностью около 430 километров, еще почти на шесть километров ведется капитальный ремонт. Об этом сообщила компания «Автодор».

Больше половины запланированного объема уже выполнено. В частности, возобновлены работы на М-4 «Дон» — главной автодороге на юг, которой в 2026 году исполняется 70 лет. Для обеспечения бесперебойного движения в период отпусков на объектах капремонта исключили работы, связанные с сокращением количества полос. С наступлением осени работы продолжаются на участке протяженностью более пяти километров в Воронежской области.

Ремонт идет на 16 участках южной трассы общей протяженностью около 130 километров в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Работы завершены на 57 км.

На М-1 «Беларусь» обновляют три участка в Московской и Смоленской областях общей протяженностью более 30 километров. Ремонт завершен на 22 километрах. На М-3 «Украина» улучшают состояние 22-километрового участка в Калужской области, основные работы уже выполнены.

На А-107 «Московское малое кольцо» в Подмосковье ремонтируют два участка общей протяженностью более 28 километров, обновили асфальтобетонное покрытие на 19,5 км. На ЦКАД в Московской области заменяют верхний слой износа покрытия на участках более 65 километров, на 20,5 километра работы выполнены.

На трех участках трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом меняют верхние слои покрытия общей протяженностью около 150 километров — в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Работы соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».