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    Росгвардия предотвратила нападение сына на мать в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

    В Воскресенске предотвратили нападение на женщину. Об успешном пресечении семейного конфликта рассказали в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

    Днем 62-летняя жительница дома на Центральной улице обратилась в дежурную часть, сообщив, что ее собственный сын удерживает ее в квартире и угрожает физической расправой. Незамедлительно прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника.

    Выяснилось, что 45-летний мужчина во время бытовой ссоры вооружился кухонным ножом и угрожал матери.

    Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам территориального отдела полиции.

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