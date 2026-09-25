Росгвардия предотвратила нападение сына на мать в Воскресенске

В Воскресенске предотвратили нападение на женщину. Об успешном пресечении семейного конфликта рассказали в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

Днем 62-летняя жительница дома на Центральной улице обратилась в дежурную часть, сообщив, что ее собственный сын удерживает ее в квартире и угрожает физической расправой. Незамедлительно прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника.

Выяснилось, что 45-летний мужчина во время бытовой ссоры вооружился кухонным ножом и угрожал матери.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам территориального отдела полиции.