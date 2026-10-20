Свыше 180 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 12 по 16 октября в Подмосковье объявили торги по 185 объектам. В их числе — 104 земельных участка, предлагаемых в аренду, и 68 участков на продажу, сообщили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Также в перечень вошли здания и помещения: четыре нежилых помещения и одно здание выставлены на продажу, еще четыре нежилых помещения доступны для аренды. Кроме того, на торги поступили три здания с земельными участками на продажу и один такой объект — в аренду.

Среди предложений для частного строительства есть участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

В деревне Шебаршино Можайского муниципального округа можно арендовать участок площадью почти девять соток. Начальная стоимость аренды составляет 15 075,96 рубля в год. В селе Покровское Рузского муниципального округа продается участок под ИЖС размером почти 14 соток. Его начальная цена — 838 063,5 рубля.

Предусмотрены варианты и для предпринимателей. В городском округе Серпухов на условиях аренды предлагается нежилое помещение площадью 198,2 квадратного метра, которое можно использовать для коммерческой деятельности.

Ознакомиться с доступными лотами и подобрать подходящий объект можно на Едином портале торгов Московской области, где размещена интерактивная карта. Все торги в регионе проходят в электронном формате.

Для участия необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства по 44-ФЗ, 223-ФЗ и ЗИТ, а также пошаговые инструкции для участников земельно-имущественных торгов опубликованы на странице Комитета по конкурентной политике Московской области в «Макс».