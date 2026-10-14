Более 70 тепловых пунктов установят в Серпухове в 2026 году

Глава округа Алексей Шимко провел совещание с управляющими компаниями. Главными темами стали отопительный сезон и вывоз мусора в Пущине.

Алексей Шимко сообщил, что с 1 октября тепло подано во все социальные учреждения и многоквартирные дома. В этом году дополнительно установлено более 70 индивидуальных тепловых пунктов. Он также отметил, что автоматика регулирует подачу тепла по погоде, поэтому нет перегревов, а жители платят только за фактически потребленное тепло.

На совещании разобрали жалобы из социальных сетей, Единой дежурно-диспетчерской службы и «Добродела». Большая часть связана с отоплением: около 80 домов жалуются на завоздушивание. Глава муниципалитета поручил управляющим компаниям проверить системы, устранить завоздушивание и замерить температуру приборов.

В округе 159 концевых домов. Датчики температуры и давления передают данные в «ЖКХ-Контур», что позволяет быстро корректировать режим при резких перепадах температуры.

Сейчас 37 домов уже передают данные, в 43 домах датчики устанавливаются, более чем в 50 домах установка технически невозможна, остальные обследуются. Алексей Шимко поручил ускорить работу. Продолжается внедрение электронного голосования собственников: вход через «Госуслуги» исключает подделку подписей.

В рамках подготовки к зиме глава округа подчеркнул, что складировать снег в палисадниках, на детских площадках и парковках недопустимо. По его словам, прошлой зимой некоторые управляющие компании устроили во дворах снежный коллапс. Он поручил следить, чтобы договоры на вывоз снега были заключены заранее.

Подрядчик в Пущине ушел от муниципальной управляющей компании, и многие мусоропроводы засорились. Сейчас устранено 90% засоров, через два дня планируется выйти на плановый режим.

Глава округа поручил специализированной организации проверить все мусоропроводы и мусорокамеры. Где есть дефекты, их отремонтируют. Все дома закреплены за контейнерными площадками, а где площадки далеко, оборудуют дополнительные.