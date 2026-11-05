«Мострансавто» показало архивные фото автобусов Подмосковья

«Мострансавто» опубликовала в соцсетях архивные кадры об истории подмосковного автобусного транспорта. Об этом сообщила компания.

Публикацию приурочили ко Дню рассматривания старых фотографий 5 ноября. На снимках запечатлены автобусы прошлых лет и моменты из жизни предприятия.

Компания предложила жителям Подмосковья присоединиться к акции и поделиться своими фотографиями, связанными с работой предприятия. По данным Мострансавто, такие снимки помогают сохранить память о развитии общественного транспорта региона и людях, которые стали частью его истории.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале МТДИ в «Макс».