360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Мострансавто» показало архивные фото автобусов Подмосковья

    Фото: АО "Мострансавто"

    «Мострансавто» опубликовала в соцсетях архивные кадры об истории подмосковного автобусного транспорта. Об этом сообщила компания.

    Публикацию приурочили ко Дню рассматривания старых фотографий 5 ноября. На снимках запечатлены автобусы прошлых лет и моменты из жизни предприятия.

    Компания предложила жителям Подмосковья присоединиться к акции и поделиться своими фотографиями, связанными с работой предприятия. По данным Мострансавто, такие снимки помогают сохранить память о развитии общественного транспорта региона и людях, которые стали частью его истории.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале МТДИ в «Макс».

    Читайте также

    Тендер на ремонт плотины на ручье объявили в деревне Пыжово

    Детский сад в ЖК «Первый квартал» в Видном планируют достроить в 2027 году

    Новый автобус вывели на маршрут в Воскресенске

    В ноябре жители Подмосковья смогут записаться на личный прием к министрам

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Автоматический огнетушитель весом 0,76 грамма создали в Дубне

    Исторический стенд открыли в деревне Клементьево Можайского округа

    Вышитую карту Воскресенска представили в областном проекте

    Танцевальный клуб из Серпухова стал призером межрегионального конкурса

    Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 31 октября

    Невролог из Луховиц Андрей Орлов рассказал, как снизить риск инсульта

    Луховицкий врач напомнил, что делать при появлении первых симптомов острого нарушения мозгового кровообращения

    Минюст Подмосковья призвал НКО проверить уставы

    Мастер-класс для юных актеров провели в ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске