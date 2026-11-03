В ноябре жители Подмосковья смогут записаться на личный прием к министрам

В ноябре жители Московской области смогут лично обратиться к членам регионального правительства и получить бесплатную консультацию адвокатов. Графики приемов утвердила администрация губернатора Подмосковья.

В приемной правительства Подмосковья 5 ноября граждан примут руководители ведомств, которые отвечают за социальное развитие, экономику и финансы, сельское хозяйство, экологию, тарифы и региональную безопасность. На 11 ноября запланировали приемы по вопросам энергетики, образования, архитектуры, спорта, строительного надзора и территориальной политики.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин примет жителей 25 ноября с 10:00, министр транспорта Московской области Марат Сибатулин — 26 ноября с 10:00.

Общественные приемные в муниципалитетах будут работать по отдельному графику. Уточнить расписание можно по телефону 8 (498) 602-31-13.

В приемной правительства в Красногорске также пройдут бесплатные консультации адвокатов. Ближайшие приемы назначили на 9 и 10 ноября с 10:00 до 14:00. Для консультации потребуется предварительная запись по тому же телефону.