Исторический стенд открыли в деревне Клементьево Можайского округа

28 октября в деревне Клементьево Можайского городского округа открыли новый информационный стенд, посвященный истории села. Это первый подобный объект в округе.

Идейным вдохновителем и главным активистом создания стенда выступил местный житель Михаил Дьячков. На торжественном открытии присутствовали председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, заместитель заведующего территориальным отделом «Клементьевский-Спутник» Александр Какуркин, депутаты местного Совета, а также школьники и преподаватели местной школы.

Стенд под названием «История села Клементьево» представляет собой подробный исторический экскурс. В левой части размещена хронологическая лента, начинающаяся с 1504 года — первого упоминания в грамоте Великого князя Ивана III — и охватывающая ключевые события вплоть до 1960 года, включая строительство церквей, события 1812 года, период Великой Отечественной войны и образование совхозов. Правая часть оформлена редкими архивными фотографиями: старинными видами, портретами исторических личностей, снимками артиллерийского полигона и изображениями новейшей истории.

Важным современным дополнением стал QR-код, размещенный в нижней части стенда. Отсканировав его с помощью смартфона, жители и туристы смогут перейти на цифровую платформу и получить дополнительную информацию о прошлом этих мест.

В рамках церемонии открытия к собравшимся обратился председатель Совета депутатов Василий Овчинников. Он отметил, что его семья по материнской линии родом из этих мест, и подчеркнул, что сохранение исторической памяти является общей важнейшей задачей. Открытие стенда стало праздником для школьников и педагогов, которые теперь смогут изучать историю малой родины наглядно и с интересом.