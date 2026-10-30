«Мострансавто» перевезло пассажиров 87,9 млн раз с 1 сентября

С 1 сентября пассажиры «Мострансавто» воспользовались автобусами компании более 87,9 миллиона раз. Об этом сообщило Министерство транспорта Подмосковья.

Больше всего поездок собрали три филиала компании. Первое место по числу поездок занял МАП № 10 г. Королев — более 11,7 миллиона. Маршруты филиала проходят в Подмосковье, а также в Москве, Переславле-Залесском, Калязине и Владимирской области.

На втором месте МАП № 11 г. Балашиха с 11,5 миллиона поездок. Его автобусы курсируют в городских округах Балашиха, Реутов, Люберцы и Богородский. Третье место у МАП № 12 г. Ногинск — более девяти миллионов поездок. Маршруты филиала проходят в городских округах Богородский, Черноголовка, Электросталь, Лосино-Петровский, Щелково, Павлово-Посадский и Орехово-Зуевский.

Чаще всего проезд оплачивали социальными картами жителя Московской области или Москвы — зафиксировано более 40,9 миллиона транзакций. На банковские карты пришлось свыше 30,8 миллиона транзакций, еще около 16,2 миллиона поездок зарегистрировано по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

«Анализ востребованности маршрутов дает нам реальную картину в этой сфере и возможность регулировать количество рейсов и транспортных средств для обеспечения качества поездок. Общественный наземный транспорт региона — одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры в области», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.