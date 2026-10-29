Сотрудники прокуратуры провели открытый урок для старшеклассников в Можайске

В ходе встречи спикер подробно разъяснил ребятам современные схемы мошенничества, с которыми все чаще сталкиваются не только взрослые, но и подростки. Особое внимание было уделено психологическим аспектам: представитель надзорного ведомства рассказал, как именно злоумышленники начинают манипулировать потенциальными жертвами, какие методы убеждения и давления используют в тех или иных случаях, чтобы завладеть денежными средствами или персональными данными.

Кроме того, учащиеся узнали о конкретных примерах из практики и эффективных путях решения проблемных ситуаций. Специалист дал четкие алгоритмы действий, которые помогут распознать обман и не стать жертвой аферистов.

Ученики старших классов прослушали лекцию с большим вниманием и активно задавали вопросы, интересуясь, как обезопасить себя и своих близких в цифровой среде.