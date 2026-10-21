Сезон фонтанов завершился в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске официально завершился сезон работы фонтанов. Главный городской фонтан на Молодежной площади готовят к зимовке: специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы законсервировать оборудование и защитить его от холодов.

Для жителей и гостей города фонтан является одной из любимых городских точек, где они гуляли, фотографировались и отдыхали в жаркие дни.

В перечень обязательных процедур входят слив воды, продувка трубопроводов, демонтаж отдельных элементов и утепление конструкций. Каждый этап важен для того, чтобы техника прослужила еще не один год. По словам представителей коммунальных служб, подготовка к зиме — ответственный процесс, который позволяет избежать поломок из-за перепадов температур и промерзания системы.

Работы по консервации ведутся по плану. Весной, когда температура стабильно установится выше нуля, фонтан снова запустят, и площадь вновь наполнится звуками воды и улыбками горожан.