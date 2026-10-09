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    Работу по предотвращению лесных пожаров усилят в Подмосковье

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин и директор Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) Алексей Монмарь подписали соглашение об информационном обмене по предупреждению лесных пожаров на границах лесного фонда. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

    Ведомства будут оперативно обмениваться данными о пожарной обстановке. Это, как ожидается, сократит время реагирования на возгорания на территории лесного фонда, обеспечит координацию привлечения сил и средств на ликвидацию пожаров и поможет предотвращать дальнейшее распространение огня на сопредельные территории.

    В рамках обмена опытом специалисты лесного хозяйства осмотрели технику и оборудование для аварийно-восстановительных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они также обсудили дорожную карту по оформлению земельно-имущественных прав на территории, занятые гидротехническими сооружениями для обводнения торфяников, и посетили диспетчерскую службу ГКУ МО «МОС АВС», где оценили работу системы оперативного реагирования.

    «Мы увидели, как организована работа наших коллег, оценили их технические возможности и подходы к мониторингу. Такое взаимодействие позволяет не только перенимать лучшие практики, но и выстраивать единую систему реагирования», — отметил Ларькин.

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