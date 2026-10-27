Новый корпус поликлиники в Нахабине достроят в 2028 году

В Нахабине продолжается строительство нового пятиэтажного корпуса поликлиники № 4. Площадь здания составит 7,6 тысячи квадратных метров, а его ввод в эксплуатацию позволит вдвое увеличить возможности медучреждения, рассказали в РИАМО.

Помощь там смогут получать более 60 тысяч жителей поселка и близлежащих деревень. На данный момент готовность объекта достигла 46%, сообщил начальник участка компании «Воздвижение» Эдгар Нерсисян.

Как уточнил представитель подрядчика, кровельные работы уже завершены. Сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации, включая электрику и слаботочные сети, монтируют окна, возводят внутренние кирпичные перегородки и выполняют стяжку полов.

Также ведется прокладка магистральных трубопроводов отопления. На стройплощадке работают 30 человек, задействовано пять единиц техники.

Новый корпус свяжут с действующим зданием теплым переходом, который расположится на четвертом этаже. В новое помещение полностью переведут детское отделение, предусмотрев для него отдельный вход. Здесь разместят кабинеты необходимых детских специалистов и дневной стационар на 8 коек.

Площади освободившегося корпуса планируют использовать для организации ревматологического отделения и кабинета для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

После расширения поликлиника сможет принимать до 1080 посещений в смену: 550 — в отделении для взрослых и 530 — в детском. Завершить строительство и открыть новый корпус рассчитывают в 2028 году.