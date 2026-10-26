Сквер на улице Левшина обновят к юбилею Коломны

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Общественное пространство комплексно обновляют в рамках подготовки города к празднованию 850-летнего юбилея Коломны. Строительная готовность объекта превысила 80 процентов.

Рабочие уже сформировали на территории площадью 1,72 гектара пешеходные зоны, проложили необходимые коммуникации и подготовили дорожки. Сейчас в сквере устанавливают малые архитектурные формы, скамейки и урны. Параллельно обустраивают входную группу и монтируют систему освещения.

Отдельное внимание уделяют озеленению. На территории высаживают деревья и кустарники, которые станут частью обновленного облика сквера. Для обеспечения безопасности общественного пространства предусмотрена установка камер видеонаблюдения.

После завершения реконструкции здесь появятся условия для отдыха и прогулок жителей разных возрастов. В сквере оборудуют детскую площадку, установят качели, разместят лавочки и обустроят прогулочные аллеи.

Обновление территории на улице Левшина станет частью масштабной работы по благоустройству Коломны к юбилею города. После окончания работ сквер будет сочетать прогулочные зоны, места для спокойного отдыха и пространство для семейного досуга.