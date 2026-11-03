Воробьев: еще 300 аппаратов для реабилитации поставили в больницы Подмосковья
Более 300 единиц оборудования для медицинской реабилитации поступило в больницы и поликлиники Подмосковья с начала года. Технику получили свыше 40 учреждений региона в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.
Среди поставленного оборудования — тренажеры для восстановления координации и равновесия, системы с биологической обратной связью и роботизированные комплексы для разработки конечностей и восстановления двигательных функций. Такая техника необходима пациентам после тяжелых заболеваний, инфарктов и инсультов, а также людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
«В современной медицине технологии имеют принципиальное значение, они помогают врачам ставить точные диагнозы и выполнять сложные операции, а пациентам — быстрее идти на поправку. Оснащая подмосковные больницы и поликлиники медтехникой, мы, в том числе, уделяем внимание оборудованию для реабилитации», — сказал Воробьев.
В Чеховской и Ступинской больницах установили роботизированные велоэргометры, которые помогают восстанавливать двигательную активность. Королевская больница и Московский областной госпиталь для ветеранов войн получили комплексы для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей. В Луховицкую больницу поступил аппарат для роботизированной терапии рук и ног.
Различную физиотерапевтическую технику поставили в МОНИКИ имени Владимирского. В числе новинок — аппараты для магнитотерапии, фототерапии и электромиостимуляции.
Кроме того, медучреждения региона оснастили системами для подъема и перемещения пациентов, кроватями и столами-вертикализаторами, креслами-колясками, стабилографическими платформами, противопролежневыми системами и оборудованием для когнитивной реабилитации.
Одиннадцать новых аппаратов получила Дмитровская больница. Основную часть техники направят в Яхромский филиал. По словам главного врача учреждения Александра Авакяна, среди поступившего оборудования — тренажер для восстановления ходьбы, пневматический массажер, система стабилографии и вертикализатор.
Пройти реабилитацию в Подмосковье можно бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо направление лечащего врача при наличии медицинских показаний. Помощь оказывают в круглосуточных и дневных стационарах, а также в амбулаторных отделениях поликлиник. Программа восстановления подбирается индивидуально для каждого пациента.