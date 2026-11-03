«Мособлэнерго» отменило плановые ремонты на 4–5 ноября в Подмосковье

«Мособлэнерго» отменило все плановые ремонты и переключения в Подмосковье с 8:00 4 ноября до 8:00 5 ноября. Об этом сообщила компания.

Исключение сделали только для работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях. Меры приурочили ко Дню народного единства.

На период с 4 по 5 ноября запланировали круглосуточное дежурство руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала предприятия. В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Перед выходными компания провела внеплановые проверки электросетей: осмотрели линии электропередачи и оборудование. Также выполнили техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций.

На круглосуточном дежурстве в компании находятся 67 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 336 бригад и 775 единиц спецтехники, в том числе 136 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 47 МВт.

При нарушении электроснабжения нужно обращаться на «горячую линию» «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.