ВРИП главы Павловского Посада провел встречу с участниками и ветеранами СВО

2 ноября временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко встретился с участниками и ветеранами специальной военной операции, а также членами их семей. Диалог прошел совместно с председателем Совета депутатов округа Романом Тикуновым и руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Романом Фаленковым.

В ходе встречи поступило множество обращений, каждое из которых касалось конкретных жизненных ситуаций. Среди поднятых вопросов — ремонт балконов, обустройство водоотводного колодца, заключение социального контракта и земельные вопросы.

В администрации подчеркнули, что ни одна просьба не останется без внимания: часть проблем удалось решить непосредственно на встрече, остальные взяты в проработку профильными службами. С каждым заявителем будет проведена повторная связь для информирования о результате.