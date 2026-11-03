Противопожарные работы завершили в лесах Подмосковья

В лесах Московской области завершили запланированные на 2026 год противопожарные мероприятия. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По его словам, своевременное выполнение комплекса мер повышает готовность лесного фонда региона к пожароопасному сезону. «Профилактика — главный щит леса от пожара. Своевременное выполнение комплекса противопожарных мероприятий повышает готовность лесного фонда региона к пожароопасному сезону, снижает риски возникновения и распространения огня и позволяет держать ситуацию с лесными пожарами под контролем», — сказал Ларькин.

В рамках государственного задания 284 километра лесных дорог привели в нормативное состояние для оперативного доступа пожарной техники к местам возгораний. Создали и прочистили 5 697 километров минерализованных полос для сдерживания низового огня.

Кроме того, установили и отремонтировали 569 шлагбаумов, а также 546 билбордов и аншлагов. Благоустроили и отремонтировали 895 мест отдыха в лесах.

Как отметили в комитете, приведенные в порядок дороги сокращают время подъезда к очагу возгорания, минерализованные полосы создают барьер на пути низового огня, а шлагбаумы, билборды и аншлаги помогают ограничить пребывание людей в лесу в пожароопасный период и напоминают о правилах безопасности. Благоустроенные места отдыха снижают риск стихийных стоянок и неконтролируемого разведения костров.