Минтранс Подмосковья сообщил о заторах на 12 шоссе вечером 23 октября
Вечером 23 октября загруженность дорог Московского региона достигла 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo