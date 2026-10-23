360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Минтранс Подмосковья сообщил о заторах на 12 шоссе вечером 23 октября

    Фото: МТДИ

    Вечером 23 октября загруженность дорог Московского региона достигла 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    Водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

    Всемирные игры юных соотечественников начались в Химках

    Региональный этап хакатона «Идея фикс» завершился в Подмосковье

    В Сергиевом Посаде газифицировали дом многодетной семьи

    Чемпионат по пилотированию дронов прошел в Люберцах

    Выставка «Родина в сердце Героя» открылась в Кашире

    Ирина Телегина

    Утром 12 октября загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла

    Цифровой маммограф установили в Запрудненском отделении больницы в Дубне

    Жителей Луховиц пригласили на единый день диспансеризации 17 октября

    Футбольный турнир проекта «Гвардейская машина» прошел в Солнечногорске

    Налоговые льготы для малых технологических компаний установили в Подмосковье

    Воробьев поручил проводить точечные выездные встречи с жителями Подмосковья

    Губернатор на совещании обсудил подготовку ко «Дню добрых дел»

    Свыше 260 новых автобусов закупили в Подмосковье с начала года

    Водитель автобуса Мострансавто проходит предрейсовый осмотр перед выходом на линию