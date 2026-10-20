Футбольный турнир проекта «Гвардейская машина» прошел в Солнечногорске

Мероприятие направлено на вовлечение молодежи в активный образ жизни, укрепление командного взаимодействия и раскрытие способностей участников.

На поле вышли 18 человек, которые разделились на три коллектива по шесть игроков. Команды поборолись за победу, а по завершении соревнований каждый спортсмен получил благодарственное письмо и медаль. Победителей угостили пиццей.

«Спортивные инициативы, такие как „Гвардейская машина“, — это отличная возможность для молодежи проявить себя, найти единомышленников и почувствовать себя частью команды. Такие мероприятия не только популяризируют физическую культуру и здоровый образ жизни, но и воспитывают взаимовыручку, ответственность и стремление к достижению общей цели. Важно, чтобы у молодых людей было больше возможностей интересно и с пользой проводить свободное время, участвовать в общественной жизни округа и раскрывать свой потенциал», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова.

Присоединиться к проекту «Гвардейская машина» могут желающие от 14 до 25 лет. Информация о следующих мероприятиях и регистрация доступны в социальных сетях «Молодой гвардии Единой России».