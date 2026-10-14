Цифровой маммограф установили в Запрудненском отделении больницы в Дубне

Цифровой маммограф установили в Запрудненском отделении Дубненской больницы. Аппарат приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

На закупку оборудования направили около 21 миллиона рублей. Как сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, с начала года в Московской области ввели в эксплуатацию пять новых маммографов общей стоимостью более 102 миллионов рублей.

«Ранняя диагностика онкологических заболеваний имеет решающее значение для успешного лечения», — подчеркнул глава ведомства.

Новая техника позволяет получать точные результаты обследований при минимальной лучевой нагрузке. Ее будут использовать для профилактических скринингов, диспансеризации и выявления патологий молочных желез на ранних стадиях.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что благодаря установке аппарата жительницам Запрудни больше не придется далеко ездить для прохождения такого обследования.

«Особенно важно проходить такое обследование женщинам старше 40 лет», — подчеркнул он.

Записаться на исследование можно на региональном портале «Здоровье» или по телефону 122. Самостоятельная запись доступна женщинам старше 40 лет, если после предыдущей маммографии прошло более двух лет.

В остальных случаях потребуется направление лечащего врача при наличии медицинских показаний.