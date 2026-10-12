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    Утром 12 октября загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла

    Фото: МТДИ

    В понедельник утром, 12 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В связи с возможными осадками водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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