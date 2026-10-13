Медицинский комплекс в Мытищах достроят в 2030 году

В округе строят семиэтажный медицинский комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров на 800 коек. В учреждении откроют родильное отделение, сосудистый центр, терапевтическое и хирургическое подразделения, сообщил начальник участка Николай Филиппович.

Монолитные конструкции административного корпуса и переходов к стационару готовы, началась кладка стен.

Во втором блоке выполнили 70% работ, в третьем — 50%, в четвертом — 35%. Также строители возводят наружные стены из газоблоков, обустраивают кладку в подвале и выносят инженерные сети.

Общая готовность объекта составляет 11,5%. На площадке работают 203 человека, пять инженерно-технических специалистов и 11 единиц техники. Завершить строительство планируют в 2030 году.