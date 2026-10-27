Минтранс Подмосковья посоветовал водителям заранее подготовить машины к зиме

В Минтрансе Подмосковья рекомендовали автомобилистам начать готовить транспортные средства к зимнему периоду из-за ожидаемого похолодания на следующей неделе. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, в холодное время года управление автомобилем осложняется, а нагрузка на его узлы возрастает. Замену летних шин на зимние не следует откладывать до первого гололеда: производители рекомендуют проводить сезонную смену резины при среднесуточной температуре +5°C и ниже.

При похолодании летние шины теряют эластичность, что критически ухудшает сцепление с дорожным покрытием. На сухом асфальте автомобиль теряет управляемость, а тормозной путь увеличивается в несколько раз, что может привести к ДТП.

В рамках подготовки к холодному сезону водителям необходимо провести комплексную проверку автомобиля: оценить состояние ремня ГРМ, тормозной системы, подвески и свечей зажигания, проверить аккумуляторную батарею и клеммы, заменив их при необходимости, а также заменить масляный, воздушный и салонный фильтры. Кроме того, следует проверить и при необходимости долить или заменить технические жидкости, включая моторное масло, охлаждающую и тормозную, проверить износ тормозных колодок и других расходных элементов, выполнить антикоррозийную обработку кузова, смазать дверные замки, установить зимние стеклоочистители и залить незамерзающую стеклоомывающую жидкость.

На дорогах в ведомстве призвали соблюдать максимальную осторожность: избегать резких маневров, перестроений, быстрого набора скорости и экстренного торможения, заранее снижать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, строго соблюдать дистанцию и боковой интервал.