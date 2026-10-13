Новые фетальные мониторы поступили в перинатальный центр в Видном

В родовое отделение и отделение патологии беременности Видновского перинатального центра поступили восемь современных мониторов. Оборудование помогает отслеживать ключевые физиологические показатели и выявлять возможные отклонения.

Старшая акушерка родового отделения Екатерина Овсянникова отметила, что в прежних мониторах было гораздо меньше функций, а в новой технике заложен полный комплекс измерений.

Всю информацию о состоянии мамы и малыша медицинские работники видят на экране и могут своевременно оказать помощь. Устройство сохраняет в памяти до 100 измерений и суточную информацию о пациентах — после распечатки данные можно вклеить в историю.

Многофункциональные аппараты активно используются в стационаре. Такая техника особенно востребована в отделениях, где ведется круглосуточное наблюдение за пациентками. Компактность приборов и полный набор датчиков делают работу удобнее и эффективнее.

Особенность новых аппаратов — на экране видны все значимые показатели: маточные сокращения, сердцебиение ребенка, пульс, сатурация, температура и давление.

Фетальные мониторы закуплены за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Обновление оборудования позволяет повышать качество медицинских услуг и своевременно назначать правильное лечение.