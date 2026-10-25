Акцию «День белых журавлей» провели в Лобне

24 октября в доме культуры «Красная Поляна» в рамках всероссийской акции «День белых журавлей» прошло памятное мероприятие. Жители округа собрались, чтобы почтить воинов, которые защищали Родину и не вернулись домой.

На сцене ожила история праздника, у истоков которого стоит народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Его стихотворение «Журавли», ставшее песней в исполнении Марка Бернеса, напомнило всем: пока мы помним — они живы.

Особенным моментом вечера стало выступление Светланы Верник — матери погибшего участника СВО и организатора встречи. Искреннее исполнение песни «Памяти погибших сыновей» не оставило равнодушных.

Со словами поддержки к гостям обратились глава округа Анна Кротова, муниципальные депутаты — руководитель лобненского отделения «Боевого братства» Алексей Мочалов и ветеран СВО Дмитрий Полищук, а также социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Юлия Москалева.

«Понимаю, как тяжело каждой семье, потерявшей близкого. Никакие слова не могут унять эту боль, но вы не одни: мы рядом и готовы поддерживать вас не только словом, но и делом. Вечная память павшим воинам. Пока мы помним героев, они остаются с нами», — отметила Анна Кротова.