Мособлводоканал устранил более 200 засоров на сетях Подмосковья за неделю

За неделю ремонтные бригады Мособлводоканала ликвидировали 233 тампонады на канализационных сетях. Для восстановления движения сточных вод специалисты используют каналопромывочные и илососные машины, которые разрушают плотные отложения и удаляют скопившийся мусор.

Тампонады образуются, когда в трубах скапливаются нерастворимые отходы, жир и грязь. В таких пробках находят влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные палочки, тряпки, остатки еды и строительный мусор. Более 50 водоканалов региона регулярно промывают трубопроводы, чтобы поддерживать их пропускную способность и предотвращать повреждение сетей из-за коррозии. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Несвоевременное устранение засоров может привести к выходу сточных вод на улицы и во дворы, а также к подтоплению подвалов многоквартирных домов. Посторонние предметы способны накапливаться и на насосных станциях, мешать работе оборудования и вызывать поломки насосов.

Одна из основных причин таких аварий — неправильная утилизация бытовых отходов. В отличие от туалетной бумаги, влажные салфетки не растворяются в воде и задерживают на себе жир и другой мусор. Даже небольшое их количество может стать основой для крупного засора.

Чтобы снизить риск аварий, жителям рекомендуют не выбрасывать в канализацию предметы и отходы, которые не предназначены для смыва.