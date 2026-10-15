Количество маммографических исследований в Подмосковье увеличилось на 40% за год

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября. В Московской области для раннего выявления заболевания женщины могут пройти бесплатное маммографическое обследование по полису ОМС, рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Исследование позволяет обнаружить злокачественные процессы еще до появления первых симптомов. При выявлении патологий пациентку направляют на углубленную диагностику для уточнения диагноза и своевременного начала терапии.

«В Подмосковье действует возможность самозаписи на исследование для женщин старше 40 лет, которые не проходили диагностику в течение двух лет. Также мы продолжаем оснащать наши учреждения современным тяжелым оборудованием и регулярно проводим Дни открытых дверей в ЦАОПах. С начала года в Подмосковье проведено почти 380 тысяч маммографических исследований — на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул Максим Забелин.

Жительницы области старше 40 лет, не проходившие скрининг более двух лет, могут записаться самостоятельно. В остальных случаях направление выдает лечащий врач.

Запись доступна через региональный портал «Здоровье», по номеру 122, в инфомате поликлиники или через чат-бот Денис в мессенджере «Макс».