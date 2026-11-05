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    «Матч! Академия» стала партнером Школьной лиги Подмосковья в новом сезоне

    Фото: Школьная лига Московской области

    «Матч! Академия» стала партнером Школьной лиги Московской области в сезоне 2026/2027. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Партнерство направлено на совместное развитие спортивной журналистики. Медианаправление входит в перечень дисциплин Единой школьной лиги: команды юных журналистов работают во всех городских округах региона, участники создают фото- и видеоматериалы, берут интервью и рассказывают о событиях Лиги.

    Для медиакоманд создадут рабочую группу, в которой они будут получать задания. По итогам их выполнения на торжественном закрытии сезона назовут лучшего журналиста и лучшего комментатора. Победители получат сертификаты от «Матч! Академии» на онлайн-курсы.

    В сезоне 2026/2027 в Единой школьной лиге примут участие более 100 тысяч школьников из 750 школ всех округов Подмосковья. Участники будут состязаться в пяти дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе. Дополнительными дисциплинами стали киберспорт, пилотирование БПЛА и спортивное программирование. С текущего сезона внедряется семейная школьная лига, результаты которой войдут в общий зачет.

    Соревнования проекта проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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