Новые остановки и заездные карманы обустроили на улице Трудовой в Мытищах

В городском округе Мытищи ведутся дорожные работы: обновляют остановочные пункты, обустраивают заездные карманы и делают передвижение по городу комфортнее и безопаснее. На улице Трудовой уже перенесли остановки, обустроили карманы для автобусов большого класса и проложили безопасные дорожки для пешеходов.

В ближайшее время нанесут дорожную разметку. Аналогичные работы развернулись на улицах Хлебозаводской и Академика Каргина.

Изменения затронули и сельские территории. В поселке Вешки по просьбам местных жителей строят полноценную остановку «Лиственная улица» с тротуаром — раньше людям приходилось садиться в автобус прямо с проезжей части, что было небезопасно. Новые остановки также оборудуют в поселках Нагорное и Троицкое.

Развитие транспортной инфраструктуры ведется в рамках утвержденного регламента обслуживания маршрутов между Москвой и населенными пунктами Подмосковья.