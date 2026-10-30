Готовность коммунальной техники к зиме проверили в парках Химок

В парке Толстого в Химках 30 октября прошел традиционный смотр коммунальной техники. Специалисты проверили состояние уборочной техники и инвентаря, а также готовность служб к работе в осенне-зимний период.

Для содержания парковых территорий задействуют 20 единиц уборочной техники: тракторы, мини-погрузчики, машины для вывоза снега и трициклы. На участках, где требуется более компактное оборудование, применят 52 единицы малой механизации — роторные снегоуборщики.

Для ручной уборки подготовлено 500 единиц инструмента: лопаты, скребки и ломы. Чистоту в парках обеспечат 65 дворников и 20 механизаторов.

Химки готовятся к зимнему периоду системно: техника проверена, бригады укомплектованы и распределены по участкам, инвентарь полностью готов к работе. Это позволит своевременно поддерживать чистоту и безопасность парковых территорий для жителей и гостей округа на протяжении всего холодного сезона.