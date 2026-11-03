Акцию ко Дню народного единства провели в Балашихе

Активисты штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Балашиха в преддверии Дня народного единства провели акцию «Пирог на четвертое». По инициативе руководителя штаба Ольги Бортновской женщины сделали домашнюю выпечку.

Участницы приготовили осетинские пироги, пирожки и рулеты, объединив разные национальные традиции. Собранные продукты, а также медицинские препараты, носки и тапочки передали пациентам Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.

Цель акции — поддержать находящихся на лечении и подарить им ощущение домашнего уюта. Символический смысл акции организаторы описали так: «Пирог — как Россия: у каждого народа своя начинка, но все готовы делиться добром и поддерживать друг друга».

Инициатором мероприятия также выступила Мастерская новых медиа. Акцию поддержал Комитет семей воинов Отечества.