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    Колледж «Энергия» в Подмосковье проведет день открытых дверей 17 октября

    Фото: Министерство образования МО

    Подмосковный колледж «Энергия» 17 октября 2026 года проведет единый день открытых дверей для школьников и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Мероприятие пройдет на 10 площадках колледжа в Балашихе, Реутове и Богородском городском округе. Гости смогут познакомиться с направлениями подготовки и перспективами обучения.

    В программе — практические занятия, экскурсии, встречи с работодателями и консультации по вопросам поступления. Для школьников организуют «Профи-трек» — общение с партнерами колледжа и представителями молодежных объединений. Гости узнают о практиках, трудоустройстве и возможностях для молодых специалистов. С обучающимися и родителями встретятся представители НПО «Машиностроение», Авиационной корпорации «Рубин», банка ВТБ и ГУ МЧС России.

    Для родителей пройдет родительское собрание «Открытый диалог». Специалисты колледжа расскажут об условиях поступления и преимуществах обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и ответят на вопросы.

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