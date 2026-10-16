Колледж «Энергия» в Подмосковье проведет день открытых дверей 17 октября

Подмосковный колледж «Энергия» 17 октября 2026 года проведет единый день открытых дверей для школьников и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие пройдет на 10 площадках колледжа в Балашихе, Реутове и Богородском городском округе. Гости смогут познакомиться с направлениями подготовки и перспективами обучения.

В программе — практические занятия, экскурсии, встречи с работодателями и консультации по вопросам поступления. Для школьников организуют «Профи-трек» — общение с партнерами колледжа и представителями молодежных объединений. Гости узнают о практиках, трудоустройстве и возможностях для молодых специалистов. С обучающимися и родителями встретятся представители НПО «Машиностроение», Авиационной корпорации «Рубин», банка ВТБ и ГУ МЧС России.

Для родителей пройдет родительское собрание «Открытый диалог». Специалисты колледжа расскажут об условиях поступления и преимуществах обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и ответят на вопросы.