Перинатальный центр в Видном получил 8 современных фетальных мониторов

В Видновском перинатальном центре специалисты родового отделения и отделения патологии беременности начали работу на восьми новых фетальных мониторах. Как рассказала старшая акушерка Екатерина Овсянникова, устройства позволяют отслеживать состояние матери и ребенка в режиме реального времени.

Новая техника фиксирует важнейшие показатели.

«Маточные сокращения, сердцебиение ребенка, пульс, сатурацию, температуру и давление — все видно на одном экране. Сохраняет в памяти до 100 измерений и суточную информацию о пациентах. После распечатки данные можно вклеить в историю», — уточнила Екатерина Овсянникова.

Аппараты незаменимы для круглосуточного наблюдения благодаря своей компактности и полному набору датчиков. По словам Овсянниковой, предыдущая техника обладала гораздо меньшим функционалом.

«Всю информацию о состоянии мамы и ее сыночка или дочки видим и оказываем своевременную медицинскую помощь», — добавила старшая акушерка Екатерина Овсянникова.

Закупку оборудования для Видновского перинатального центра профинансировали из федерального бюджета.