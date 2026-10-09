Агрокласс по генетике откроют в школе деревни Ратчино в Воскресенске

Агрокласс по направлению «Генетика и селекция растений» откроется на базе средней общеобразовательной школы № 3 в деревне Ратчино городского округа Воскресенск. Соглашение об этом подписали на полях 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026».

Подмосковье делает ставку на раннюю профориентацию и непрерывную модель подготовки специалистов для агропрома. Пакет стратегических соглашений подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин совместно с отраслевыми инвесторами и академическим сообществом. Соглашение о создании агрокласса Виталий Мосин заключил с генеральным директором ООО ТК «Подмосковье» Михаилом Веретенниковым.

Программа рассчитана на 25 учащихся 8-го класса. Профильным работодателем станет ООО ТК «Подмосковье», а академическими партнерами — Тимирязевская академия и Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что создание сквозной образовательной цепочки «школа — колледж — аграрный вуз — предприятие» позволяет со школьной скамьи готовить исследователей, селекционеров и инженеров под реальные запросы региональных производств. Это обеспечивает долгосрочную кадровую устойчивость и технологическую независимость агропромышленного комплекса Подмосковья.