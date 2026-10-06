Почти 20 муниципальных дорог отремонтируют в Серпухове в 2026 году

5 октября глава округа Алексей Шимко провел еженедельное совещание по важным вопросам. На встрече обсудили ремонт дорог, отопление, уборку и важные мероприятия.

В округе продолжается ремонт 17 муниципальных объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 25,6 километра, а также шести региональных дорог.

На региональных дорогах работы уже завершены, на четырех муниципальных участках еще продолжаются. За счет средств местного бюджета запланирован капитальный ремонт восьми участков автомобильных дорог, на которые жители неоднократно обращали внимание.

Подача отопления началась 1 октября. В первую очередь теплом обеспечили социальные учреждения (школы, детские сады, больницы): там отопление на особом контроле. В ближайшее время с управляющими компаниями обсудят сроки устранения недочетов и карту подключения многоквартирных домов.

Среди основных обращений жителей лидируют ямочный ремонт, вывоз мусора, подтопление подвалов, качество воды, уборка и горячее водоснабжение. Благодаря оперативным решениям на улице Физкультурной, дом № 15 отремонтировали кровлю, устранили потоп в подвале и провели уборку. Ситуация с уборкой и засорами мусоропроводов в Пущине — на особом контроле.

9–11 октября в доме ученых в Пущине пройдет фестиваль науки и искусства «Наукоградостно», а 10 октября с 14:00 до 17:00 в парке «Питомник» — фестиваль «ПавлинАрт».