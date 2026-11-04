Киберуроки для школьников прошли в Коломне

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе развивают проект по внедрению киберуроков, направленный на повышение цифровой грамотности школьников. Одной из пилотных площадок стала гимназия № 8 в Коломне, где с начала учебного года занятия появились в расписании для всех возрастных групп.

В ходе киберуроков школьники знакомятся с устройством цифровых технологий, учатся распознавать схемы мошенников и защищать личные данные. Содержание занятий адаптировано под возраст учащихся: младшие школьники осваивают основы цифровой среды, а старшеклассники разбирают более сложные задачи, включая новые профессии, связанные с цифровизацией.

Учитель информатики гимназии № 8 Анастасия Шершакова отметила, что в 11 классе школьники разбирали новые профессии на рынке труда, а также то, какие специальности уходят и какие навыки требуются для появляющихся. Отдельный блок программы посвящен кибербезопасности.