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    Киберуроки для школьников прошли в Коломне

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Коломна

    По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе развивают проект по внедрению киберуроков, направленный на повышение цифровой грамотности школьников. Одной из пилотных площадок стала гимназия № 8 в Коломне, где с начала учебного года занятия появились в расписании для всех возрастных групп.

    В ходе киберуроков школьники знакомятся с устройством цифровых технологий, учатся распознавать схемы мошенников и защищать личные данные. Содержание занятий адаптировано под возраст учащихся: младшие школьники осваивают основы цифровой среды, а старшеклассники разбирают более сложные задачи, включая новые профессии, связанные с цифровизацией.

    Учитель информатики гимназии № 8 Анастасия Шершакова отметила, что в 11 классе школьники разбирали новые профессии на рынке труда, а также то, какие специальности уходят и какие навыки требуются для появляющихся. Отдельный блок программы посвящен кибербезопасности.

    Киберурок посетил временно исполняющий полномочия главы Коломны Виктор Верещагин. Ученик 10 класса Илья Пиркин, который планирует связать будущее с информационной безопасностью, подчеркнул важность таких занятий для подготовки к поступлению в вуз.

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