Подмосковная «ПСК Фарма» ожидает роста экспорта на 69% в 2026 году

Компания «ПСК Фарма» из ОЭЗ «Дубна» планирует увеличить поставки своей продукции за рубеж примерно на 69% по итогам 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На заседании Совета по развитию экспортного потенциала региона под председательством зампреда правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой компания представила план расширения зарубежного присутствия. Сейчас ее препараты поставляются в шесть стран ЕАЭС и СНГ, у компании более 25 регистрационных удостоверений в ближнем зарубежье.

«Интерес зарубежных партнеров к продукции "ПСК Фарма" подтверждает, что российская фармацевтика умеет создавать сложные препараты, востребованные у врачей и пациентов за пределами страны», — рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

В ОЭЗ «Дубна» компания создала научно-производственный комплекс полного цикла с объемом инвестиций более 11 млрд рублей. На 17 производственных линиях налажен выпуск 13 лекарственных форм, включая генно-инженерные биологические препараты, химические соединения и средства для ингаляционной терапии. Всего в портфеле компании более 100 технологически сложных препаратов, еще более 100 находятся в разработке. 80% портфеля составляют технологически сложные препараты из перечня ЖНВЛП.

В дальнейшем компания намерена выходить на рынки стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Для этого она готовит международные регистрационные досье, сертификацию по программе «Сделано в России» и сотрудничает с локальными дистрибьюторами.

Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».