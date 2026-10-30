Школьник из Химок выиграл Гран-при областного вокального конкурса

Организаторами конкурса выступили Госавтоинспекция Московской области совместно с Региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения». В состязании участвовали юные инспекторы движения из разных муниципалитетов Подмосковья: ребята показывали мастерство, исполняя авторские песни и известные композиции в современных аранжировках.

Среди жюри и почетных гостей конкурса — начальник Управления Госавтоинспекции Московской области Виктор Кузнецов, заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко, представители движения «Юные инспекторы движения», а также руководитель и солисты арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого».

«Победа в конкурсе такого уровня — значимое достижение, которое подтверждает высокий творческий потенциал наших школьников. Важно, что участники ЮИД используют свои способности не только для самореализации, но и для решения общественно значимых задач. Через музыку и творчество они доносят до сверстников идеи ответственного поведения на дорогах. Поздравляю Льва с заслуженным признанием и желаю ему дальнейшего развития и новых достижений», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.