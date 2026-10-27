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    Подмосковный театр «Русский балет» выступил в Израиле

    Фото: Московский областной государственный академический театр "Русский балет" им. В. Гордеева

    Московский областной государственный академический театр «Русский балет» показал в Израиле «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Гастроли проходят с 20 октября по 4 ноября в тринадцати городах страны. Выбор этих балетов в ведомстве объяснили пожеланием организаторов Дней русской культуры в Израиле, билеты были раскуплены задолго до начала выступлений.

    Тур начался на сцене Культурного центра в Ашдоде со «Спящей красавицы» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Затем театр выступил в Модиине и Беэр-Шеве, где показал «Лебединое озеро». Далее артистов ждут в Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме, завершатся гастроли 4 ноября в Центре сценических искусств Герцлии.

    В спектаклях заняты заслуженные артисты РФ Дмитрий Кочермин и Светлана Устюжанинова, лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева, Алена Таценко, Екатерина Нечаева, Анна Геладзе, Антон Косинов, Фарходжон Камолов, Александр Зубов, Алексей Рыбин и другие.

    Художественный руководитель театра народный артист СССР Вячеслав Гордеев в беседе с журналистами рассказал, что коллектив впервые приехал с гастролями в Израиль в 1990-е годы, а в последнее время выступает здесь ежегодно: «Здесь к нам очень хорошо относятся — с огромным теплом и любовью. В заполненных до отказа зрителями залах не только наши соотечественники. После спектаклей нам устраивают невероятный прием: звучат овации и приветствия на разных языках, дарят цветы и устраивают фотосессии».

    По словам Гордеева, в главной партии «Спящей красавицы» дебютировала лауреат международного конкурса Екатерина Макеева. Впервые в партии Феи Сирени выступила ведущая солистка Анна Геладзе, в партии Феи Карабос — Антон Косинов, в партии Каталабюта — Алексей Рыбин.

    Гордеев также сообщил о расширении географии зарубежных гастролей: «Наш график зарубежных гастролей по продолжительности не уменьшился. Мы стали чаще ездить в Китай, активно развиваем сотрудничество с Вьетнамом и Индией. В графике появились и бывшие республики СССР — получаем много приглашений выступить к новогодним праздникам с нашим „Щелкунчиком“».

    В министерстве напомнили, что в этом году театру «Русский балет» имени В. Гордеева исполнилось 45 лет. Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоится 23 ноября на сцене театра имени Моссовета.

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