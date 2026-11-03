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    Этнографический диктант проведут в музее «Горки Ленинские» 7 ноября

    Фото: Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"

    В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» 7 ноября впервые состоится Большой этнографический диктант. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Задания составят в виде теста из 30 вопросов: 20 федеральных и 10 региональных — об истории, культуре и традициях народов России. На выполнение отводят 45 минут, максимальная сумма — 100 баллов. По итогам диктанта станет яснее общий уровень этнографических знаний.

    Проект направлен на популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей и противодействие фальсификации истории. Как отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд, главная задача диктанта — «не столько проверить знания, сколько побудить людей интересоваться культурой своего народа и народов, которые живут рядом с нами, сохранять межнациональный мир и согласие».

    Ограничений по возрасту, уровню образования или гражданству для желающих проверить себя не предусмотрено. В этом году диктант включен в план мероприятий Года единства народов России. Видеовопросы запишут участники СВО и представители разных народностей.

    Все участники диктанта в Научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина» получат сертификаты с набранными баллами.

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