В Мытищах строят медцентр на 786 коек площадью 110 тысяч квадратов

На улице Коминтерна, вл. 24, в городском округе Мытищи продолжают строить новый многофункциональный медицинский стационар на 786 койко-мест.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств регионального бюджета.

Сейчас на объекте работают 290 человек и семь единиц техники. Строители завершили монолитные работы на первом блоке и приступили к кладочным. На втором блоке монолитные работы выполнены на 90%, на третьем–пятом блоках идет армирование вертикальных конструкций.

К 2030 году здесь появится медицинский комплекс площадью свыше 110 тыс. квадратных метров. В нем разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр, родильный дом и консультативно-диагностический центр.

Новый медцентр сможет обслуживать более миллиона человек.