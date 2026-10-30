Ямочный ремонт дороги выполнили в деревне Юрлово в Химках

В деревне Юрлово городского округа Химки выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия. Работы провели в ответ на обращения жителей.

Для ремонта понадобилось 21 тонна асфальта, общая площадь обновленного покрытия составила 200 квадратных метров. На объекте были задействованы экскаватор-погрузчик и самосвал.

Ремонт продолжается и в других микрорайонах городского округа Химки. Приоритетными остаются участки, состояние которых требует оперативного вмешательства. Обращения жителей при планировании таких работ специалисты учитывают в самую первую очередь.

Работы по благоустройству территории и развитию инфраструктуры ведутся в рамках программы «Инфраструктура для жизни». Программа направлена на развитие дорожной сети, жилья и городской среды, чтобы жизнь в Подмосковье становилась комфортнее и безопаснее.