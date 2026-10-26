Музей «Новый Иерусалим» откроет 4 ноября выставки из своего собрания

В музее «Новый Иерусалим» 4 ноября откроется несколько выставок с экспонатами из собственного собрания. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Открытие приурочили к всероссийской акции «Ночь искусств». Посетители увидят более 100 экспонатов из собрания музея: печатные и рукописные книги, западноевропейское оружие XVII века, бытовые предметы и рукописные документы.

В этот же день откроется новый раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история». Он покажет, как события XVII века повлияли на развитие российского государства и общества. Особое внимание уделили деятельности патриарха Никона и истории старообрядчества. Куратором раздела стала кандидат исторических наук, заведующая историческим отделом музея Мария Крючкова.

Проект «Галерея» включает несколько разделов и более 300 произведений из коллекции музея, многие из которых представят впервые. В разделе «Церковное искусство XVI–XIX веков» покажут 79 произведений, среди них иконы Богоматерь Одигитрия и Господь Вседержитель. Раздел «Светское искусство XVIII – начало XX века» построен в хронологическом порядке — от барокко до модерна; в нем представлена пейзажная живопись Айвазовского, Саврасова и Шишкина. Экспозиция «Искусство XX века» включает работы Роберта Фалька, Василия Рождественского, Александра Осмеркина, Александра Волкова и других.

Персональная выставка «Учитель. Ученик. Художник: к 120-летию Б.П. Чернышева» приурочена к юбилею советского живописца, графика и скульптора-монументалиста Бориса Чернышева (1906–1969). Центральное место в ней занимает картина «Однополчане», созданная в послевоенный период.

Все выставки доступны по единому билету. Возрастное ограничение — 6+.