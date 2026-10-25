Этап Школьной лиги по волейболу начался в Люберцах

В турнире участвуют 25 команд из образовательных учреждений муниципалитета. По итогам всех игр команда, занявшая первое место, будет представлять округ на региональном этапе.

Организатор Единой школьной лиги округа Сергей Андрейченко отметил, что волейболисты разделены на три дивизиона, каждый из которых разбит на три подгруппы.

Каждая подгруппа играет между собой по круговой системе — каждый день одна игра. Муниципальный этап соревнований по волейболу завершится в конце октября.

Единая школьная лига стартовала в Подмосковье в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект направлен на развитие массового спорта среди обучающихся.

В рамках Лиги проводятся соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам, а в текущем году добавилось еще одно направление — «Гонки дронов».