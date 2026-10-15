Новый сезон Школьной лиги открыли в Можайске

Новый сезон, как и предыдущий, пройдет в два этапа: сначала отборочный среди школ округа, затем финальный, где лучшие команды представят Можайский округ на региональных соревнованиях. В программе — баскетбол 3×3, футзал, волейбол, шахматы, а также новые для лиги настольный теннис и киберспорт. Всего более 500 участников. Еще одно важное нововведение — семейная лига, где главными героями станут родители и учителя физической культуры.

Главная цель лиги — популяризация спорта и физической культуры, выявление талантливых спортсменов и формирование здорового образа жизни у учащихся.

Почетными гостями праздника стали глава Можайского округа Денис Мордвинцев и председатель совета депутатов Василий Овчинников. Глава округа обратился к ребятам с напутствием.

«Сегодня мы дали старт не просто череде соревнований. Мы открыли новый этап большого пути, полного ярких эмоций, спортивного азарта и настоящей дружбы. Единая школьная лига — школа жизни, где вы учитесь побеждать и достойно принимать поражения, работать в команде и чувствовать плечо товарища», — сказал Денис Мордвинцев.

В рамках церемонии открытия начальник отдела физической культуры и спорта Максим Башаев и руководитель Можайского офиса «Альфа-Банка» Юлия Коваленко вручили награды командам и лучшим игрокам прошлого сезона.

Третье место в общекомандном зачете заняла Гимназия № 4, второе — школа № 3, а победителем стала школа «Гармония». Лучшими игроками сезона 2025-2026 признаны Александр Пискарев, Глеб Каверин, Антон Каверин, Максим Базин и Евгений Андросов из школы «Гармония», а также Иван Артеменков из школы № 3, Элина Дыкман и Дарья Мельникова из школы № 1. Также поздравили победителя конкурса ВК-клипов: им стала ученица 11 класса школы «Гармония» Кира Жолудева с клипом «Команда».

Украшением церемонии стали показательные выступления: коллектив спортивно-бального танца «Виктория» представил номер «Латинский микст», а образцовый хореографический коллектив «Линия танца» — «Русский мир». Кульминацией стала жеребьевка: представители школ получили вымпелы Единой школьной лиги и узнали, в каких группах их команды будут бороться за победу в течение сезона.

Сразу после торжественной церемонии стартовали игры первого круга соревнований по баскетболу 3×3 среди юношей и девушек. Новый сезон обещает быть еще более динамичным, массовым и зрелищным.