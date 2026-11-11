Газопровод до села Новый Быт проложат в Чехове до конца 2026 года

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В селе Новый Быт в муниципальном округе Чехов прокладывают распределительный газопровод длиной около 1800 метров. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.

На данный момент рабочие уложили около 1000 метров трубы. Значительная часть работ выполнена современным способом горизонтально направленного бурения без разрушения дорог общего пользования и окружающего ландшафта.

При строительстве используются полиэтиленовые трубы диаметром 110 миллиметров, срок службы которых превышает 50 лет. Для стабилизации давления газа, поступающего в дома, установят регуляторный пункт шкафного типа.

Этот газопровод — основной этап запланированной газификации села Новый Быт. 14 жителей уже подали заявки на технологическое присоединение домов по социальной газификации. Всего около 60 домовладений смогут получить газ.