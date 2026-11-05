Еще 51 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Подмосковье

Власти Московской области планируют направить 51,8 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году. Из этой суммы 5,6 миллиарда рублей предусмотрели для многодетных семей. Расходы заложены в проект регионального бюджета.

По прогнозам, в следующем году в Подмосковье будет проживать около 122 тысяч многодетных семей. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, число таких семей в регионе продолжает увеличиваться, поэтому важно обеспечить им стабильную социальную поддержку.

В частности, 505 миллионов рублей планируют выделить на выплаты для приобретения школьной формы. Их смогут получить более 168 тысяч детей. Еще свыше 114 миллионов рублей предусмотрели для дополнительной помощи семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Выплату рассчитывают предоставить более чем 16 тысячам детей.

Кроме того, в 2027 году продолжится программа выплат молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка. По словам Брынцалова, этой мерой поддержки смогут воспользоваться более четырех тысяч семей.

На помощь родителям новорожденных планируют направить свыше 1,1 миллиарда рублей. Средства предназначены для приобретения необходимых вещей и средств ухода за младенцами. Ожидается, что выплату получат более 56 тысяч семей.

В бюджете также предусмотрели 31,6 миллиона рублей на подарочные наборы для первоклассников. Их планируют вручить более чем четырем тысячам детей.

Отдельное направление — государственная помощь на основании социального контракта. На нее заложили свыше 161 миллиона рублей. Приоритет при заключении таких соглашений получат многодетные семьи. В 2027 году воспользоваться программой смогут более 1,1 тысячи жителей региона. Социальный контракт позволяет получить поддержку для открытия собственного дела, профессионального переобучения или выхода из трудной жизненной ситуации.

«В проекте бюджета на 2027 год мы закладываем прочную основу для того, чтобы обеспечить всю необходимую поддержку семьям», — подчеркнул Игорь Брынцалов.