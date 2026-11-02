360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Студент колледжа «Московия» победил на чемпионате по профмастерству

    Фото: Министерство образования Московской области

    Студент профессионального колледжа «Московия» городского округа Ленинский Павел Гусейнов занял первое место в компетенции «Промышленная робототехника» финала Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Гусейнов победил в категории «Студенты». Наставником выступил Николай Рысев.

    Финал чемпионата проходит с 31 октября по 3 ноября в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

    Подготовка к чемпионату включала месяцы работы: отладку сложнейших программных кодов, сборку и тонкую настройку роботизированных систем, решение комплексных прикладных задач, а также совершенствование точности и скорости выполнения поставленных задач.

    В колледже отметили, что системный подход к обучению и индивидуальная работа с каждым студентом — отличительные черты преподавательского состава «Московии». Там заявили, что победа студента стала подтверждением того, что Московская область занимает лидирующие позиции в развитии профессионального образования и поддержке талантливой молодежи, включая тех, кто сталкивается с особыми потребностями.

    Читайте также

    В Подмосковье наградили победителей хакатона «Идея фикс»

    Еще около 30 соглашений на установку фандоматов заключили в Подмосковье

    Экологические игры 2025 г. о. Коломна

    Школу креативных индустрий открыли в Королеве

    Капитальный ремонт стационара больницы завершат в Красногорске в 2028 году

    Мособлдума поддержала присвоение Татьяне Белоусовой звания почетного жителя

    Теплосети в микрорайоне Цемгигант модернизируют в Воскресенске до 15 ноября

    В Подмосковье начал постоянно гнездиться чернолобый сорокопут

    Детскую музыкальную школу в Электростали капитально отремонтируют к 2027 году

    Лицеист из Лобни стал призером Международной космической олимпиады

    В Сергиевом Посаде начали велоподготовку для школьников

    Интеллектуальная игра для старшеклассников прошла в Воскресенске

    Совещание по строительству и содержанию линий освещения прошло в Одинцове