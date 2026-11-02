Студент колледжа «Московия» победил на чемпионате по профмастерству

Студент профессионального колледжа «Московия» городского округа Ленинский Павел Гусейнов занял первое место в компетенции «Промышленная робототехника» финала Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Гусейнов победил в категории «Студенты». Наставником выступил Николай Рысев.

Финал чемпионата проходит с 31 октября по 3 ноября в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

Подготовка к чемпионату включала месяцы работы: отладку сложнейших программных кодов, сборку и тонкую настройку роботизированных систем, решение комплексных прикладных задач, а также совершенствование точности и скорости выполнения поставленных задач.

В колледже отметили, что системный подход к обучению и индивидуальная работа с каждым студентом — отличительные черты преподавательского состава «Московии». Там заявили, что победа студента стала подтверждением того, что Московская область занимает лидирующие позиции в развитии профессионального образования и поддержке талантливой молодежи, включая тех, кто сталкивается с особыми потребностями.