Студия танца из Люберец стала лауреатом фестиваля в Китае

Студия танца «Декос Дэнс» Дома культуры «Энергетик» городского округа Люберцы стала лауреатом III степени Международного фестиваля искусства и хореографии «MD PRIDE CHINA FEST». Он прошел 30 октября в китайском городе Чэнду.

Фестиваль объединил хореографические и фольклорные коллективы из разных стран. Участники представили номера в направлениях народно-сценического, классического, эстрадного, современного и уличного танца, а также народного вокала и фольклора.

В Доме культуры отметили, что участие в фестивале стало для коллектива возможностью представить творчество на зарубежной сцене.

Помимо конкурсных выступлений, для участников организовали культурную программу. Она включала знакомство с китайской культурой, экскурсии, гала-открытие и обмен подарками между представителями России и Китая.