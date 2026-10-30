Управление Росреестра Подмосковья выступило на международной конференции РАНХиГС

Фото: пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте прошла ежегодная международная научно‑практическая конференция «Наука для государственного управления в России». В ней приняли участие специалисты управления Росреестра по Московской области.

Центральный доклад «Научный суверенитет: от политической риторики к управленческой практике» прочитал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он подчеркнул, что научный суверенитет — это прежде всего прочная основа для равноправного диалога и отметил необходимость наращивать исследовательский потенциал страны.

В рамках деловой программы прошло свыше 30 секций по семи приоритетным направлениям: «Управление», «Социально‑гуманитарные науки, духовно‑нравственные ценности», «Наука», «Цифровизация», «Экономика», «Международная кооперация» и «Право».

Важно не только увеличивать число квалифицированных специалистов, но и обеспечивать накопление компетенций в России, а также практическое применение научных результатов.

Управление Росреестра по Московской области на конференции представил заместитель руководителя Андрей Таланов. В рамках мероприятия представители ведомства рассказали о роли точных и актуальных данных в Едином государственном реестре недвижимости.

Важной частью конференции стала секция «Эффективные механизмы управления земельными ресурсами государства в современных условиях». В центре внимания экспертов — инструменты повышения эффективности использования земель, сохранение экологического баланса, внедрение инновационных механизмов контроля и мониторинга земельных ресурсов с учетом интересов государства, бизнеса и общества.

Фото: пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Ирина Хвалова, начальник отдела повышения качества данных ЕГРН, представила доклад «Качество данных ЕГРН как основа полного и точного реестра — ключевой элемент государственного управления». Она показала механизмы координации и анализа учетных и регистрационных процессов, направленные на обеспечение достоверности сведений.

Ольга Скрябина, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно‑регистрационной сфере Управления, посвятила свое выступление комплексу методологических и технологических мер по поддержанию актуальности и достоверности сведений ЕГРН, а также их роли в совершенствовании учетно-регистрационных процедур.

Итоги и выводы

Участники конференции обменялись лучшими отраслевыми практиками, определили перспективные направления межведомственного взаимодействия и выработали предложения по совершенствованию механизмов сотрудничества науки и государства в сфере управления земельно‑имущественным комплексом.

Они отметили значимость научно обоснованных подходов к формированию достоверной базы пространственных данных. Также рассмотрели роль цифровых платформ в обеспечении прозрачности и эффективности управления государственным имуществом и земельными ресурсами.

Материалы конференции, включая программу и ключевые тезисы выступлений, разместили на официальном сайте Президентской академии.